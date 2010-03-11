НБУ разрешил новым банкам учитывать субдолг при расчете капитала

Национальный банк Украины разрешил новообразованным банкам учитывать субординированный долг при расчете капитала второго уровня.

Это предусмотрено в имеющемся в распоряжении УНИАН постановлении НБУ от 5 марта 2010 года №113, которым вносятся изменения в пункт 1 постановления Нацбанка №49 от 5 февраля 2009 года «Об отдельных вопросах деятельности банков».

В документе указывается: «На период до 1 января 2011 года разрешить банкам, которые осуществляют деятельность менее одного года, привлекать средства на условиях субдолга согласно с требованиями раздела ІІІ Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине от 28 августа 2001 года».

Данная норма вступает в силу со дня подписания постановления НБУ №113.

До этого привлекать средства на условиях субдолга с дальнейшим их учетом в капитале второго уровня было разрешено банкам, срок деятельности которых составлял не менее одного года.