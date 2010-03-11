Во Львове наложен арест на 497 квартир и 279 автомобилей
10:16, 11 марта 2010Финансы
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За коммунальные долги
Во Львове за долги за коммунальные услуги наложен арест на 497 квартир и 279 автомобилей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Представители Государственной исполнительной службы Львовского городского управления юстиции совместно с милицией и коммунальными предприятиями во исполнение судебных решений провели 187 рейдов на квартиры должников. Следовательно, за коммунальные долги были наложены 497 арестов на квартиры и 279 арестов на автомобили.
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