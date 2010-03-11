Во Львове наложен арест на 497 квартир и 279 автомобилей

Во Львове за долги за коммунальные услуги наложен арест на 497 квартир и 279 автомобилей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Представители Государственной исполнительной службы Львовского городского управления юстиции совместно с милицией и коммунальными предприятиями во исполнение судебных решений провели 187 рейдов на квартиры должников. Следовательно, за коммунальные долги были наложены 497 арестов на квартиры и 279 арестов на автомобили.