ОАУ предлагает расширить состав Рабочей группы Госфинуслуг

Общество актуариев Украины (ОАУ) предлагает расширить состав Рабочей группы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) по вопросам актуарных расчетов и срочно рассмотреть проект изменений к Квалификационным требованиям, которые касаются деятельности актуариев.

Об этом говорится в сообщении ОАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ОАУ направило Госфинуслуг письмо с инициативой включения в состав Рабочей группы по вопросам осуществления организационно-методического обеспечения проведения актуарных расчетов актуариев-представителей ОАУ, а также представителей профессиональных объединений страховщиков, а именно Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации страхования, ассоциации «Страховой бизнес Украины».

На сегодня в состав Рабочей группы, созданной приказом Госфинуслуг №44 от 11 февраля 2010 года, входят представители Госфинуслуг, Украинского общества финансовых аналитиков, Общества актуариев Украины.

«Поскольку задачей Рабочей группы является проработка стратегически важных вопросов обеспечения проведения актуарных расчетов для страховой отрасли, считаем целесообразным привлечь к участию в разработке необходимых рынку документов практиков актуарной и страховой деятельности», - подчеркнул председатель правления ОАУ Юрий ИВАНЬКО.

Также в сообщении отмечается, что учитывая неотложность решения вопроса внедрения Национальной системы актуарного образования и сертификации актуариев, ОАУ предлагает срочно рассмотреть Проект изменений к Квалификационным требованиям относительно лиц, которые могут заниматься актуарными расчетами, подготовленный ОАУ совместно с Госфинуслуг по результатам деятельности Рабочей группы, созданной приказом Госфинуслуг №156 от 9 августа 2008 года.

Данный Проект был полностью подготовлен указанной Рабочей группой в 2008-2009 годах, согласован с Госфинуслуг и включен в повестку дня заседания Госфинуслуг 19 ноября 2009 года. В нем предусматривалось внедрение Национальной системы актуарного образования и сертификации актуариев. К моменту ее вступления в действие предусматривался переходный период и выдача временных сертификатов актуариям, работающим на рынке.

Справка УНИАН. Украинское актуарное общество (после реорганизации - Общество актуариев Украины) организовано 17 сентября 1999 года по инициативе первых актуариев Украины, которые прошли 2-летний курс учебы по программе Британского института актуариев «Advanced Postgraduate Course in Actuarial Science» и получили соответствующие квалификационные дипломы.

Целями деятельности ОАУ являются внедрение и развитие системы профессионального актуарного образования, развитие актуарной компетенции на уровне международных стандартов, защита интересов актуариев-членов Общества.

Членами ОАУ является 62 актуария, работающих на страховом рынке.