Курс покупки-продажи доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 10 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 10 марта, и сегодня составляет 10,82/10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,73-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,88-10,98 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 10 марта, повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2630 грн./рубль, продажи – на 0,4% - до 0,2701 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2685 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,4%, по сравнению с 10 марта, и сегодня составляет 10,83/10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,72-10,89 грн./евро, по продаже – в пределах 10,88-10,98 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 10 марта, повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2626 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2703 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2685 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2720 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,008 грн., евро – 10,85/10,95 грн., рубль – 0,2650/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,005 грн., евро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9824, к евро – 10,864046, к российскому рублю – 0,26854.