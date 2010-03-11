Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9780-7,9850 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9780/7,9850 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2704/0,2707 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8810/10,8940 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3637/1,3639 долл./евро (среда, 10 марта, - 1,3562/1,3564 долл./евро).

В среду, 10 марта, Национальный банк Укрианы вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.