Азаров рассказал, как будет действовать на посту премьера

Азаров заверяет, что проект госбюджета-2010 будет внесен в парламент 11 апреля Кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что 11 апреля новое правительство подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время рассмотрения вопроса о его назначении на должность главы правительства.

Н.АЗАРОВ отметил, что на разработку проекта госбюджета новому правительству нужен один месяц. “Сегодня 11 марта, и поэтому 11 апреля бюджет будет внесен”, – сказал он.

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Азаров подверг острой критике работу правительства Тимошенко Кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ подверг острой критике работу правительства, возглавляемого премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

На заседании парламента он заявил, что «страна разграблена, казна государства пуста, экономический спад продолжается, государственный долг увеличился в три раза».

Он напомнил, что бюджет на 2010 год на сегодня отсутствует. «Поэтому нам придется восстанавливать Украину, каждую отрасль, каждый регион и систему управления в целом», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он заверил, что будет приложено «максимум усилий, чтобы Украина стала государством с безусловным верховенством законов, без коррупции и диктата политической целесообразности, государством с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для граждан и бизнеса, государством, которое обеспечивает права и свободы граждан в Украине и за ее границами, государством, где не будет резкого имущественного контраста, а средний класс будет составлять более половины населения».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ВВП должен быть на уровне «как минимум стран – новых членов ЕС».

Он подчеркнул, что должна быть доступная медицина «от Киева до каждого села». Он отметил, что должна быть сфера услуг, которая отвечает европейским стандартам. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «у нас есть программа выхода страны из кризиса». По его словам, «у нас есть команда, которая может ее успешно реализовать».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в основу работы правительства будет положена программа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

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Азаров считает главным заданием на сегодня разработку и принятие реалистичного бюджета Самое главное задание на сегодня – разработать и принять реалистичный бюджет.

Об этом сказал кандидат на должность премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ во время выступления в парламенте.

Н.АЗАРОВ отметил, что именно «через бюджет будет начато решение ключевого задания – ликвидации бедности».

По его словам, принятие бюджета разблокирует решение многих других вопросов, а также подготовку к Евро-2012. Он подчеркнул, что не нужно забывать, что треть местных бюджетов «дотационные более чем на 90%». Н.АЗАРОВ выступает на украинском языке.

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Азаров выступает за создание мониторинговой группы по проведению анализа реального состояния экономики Кандидат на должность премьер-министра Николай АЗАРОВ выступает за создание мониторинговой группы по проведению анализа реального состояния экономики.

«Я выступаю за создание такой мониторинговой группы и приглашаю туда только что созданную оппозицию», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Азаров обещает навести жесткий порядок в финансовой сфере Украины Кандидат на должность премьер-министра Николай АЗАРОВ обещает навести жесткий порядок в финансовой сфере Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, сегодня нужно обеспечить подъем экономики, и для этого, в том числе, нужно обеспечить минимальный уровень дефицита государственного бюджета.

«Каждая свободная гривня должна вкладываться в развитие, порядок государственных финансов будет жестким», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, основными направлениями работы правительства будет государственная поддержка секторов реальной экономики. В частности, речь идет о снижении налогового давления и налоговом стимулировании, модернизации предприятий, использовании новых технологий в производстве, повышении мотивации для предпринимательской деятельности и создании рабочих мест.

Также важным направлением Н.АЗАРОВ назвал снижение регуляторных и административных барьеров в сфере лицензирования, разрешительной системе, системе технической регламентации. Он заметил, что речь пойдет и о бюджетной поддержке отраслевых программ, возобновлении государственных капитальных вложений, что, по его мнению, станет сигналом для бизнеса, для инвестирования в украинскую экономику.

Н.АЗАРОВ пообещал установить максимальный режим содействия для предприятий малого бизнеса, в том числе и налоговые каникулы на 5 лет.

Среди планов нового правительства – осуществление мер по повышению внутреннего спроса и переориентация экспортных производственных мощностей на внутренний рынок. Также Н.АЗАРОВ пообещал решить проблему невозмещенного НДС. Он заверил, что до конца года эта проблема будет снята.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, будут предприниматься меры по возобновлению кредитования реального сектора экономики. По мнению кандидата в премьеры, роль Кабинета министров в этом вопросе очень важна. «Правительство через активные операции на внутреннем кредитном рынке влияет на стоимость денег, а, во-вторых, правительство должно частично компенсировать проценты по кредитам, проще говоря, уменьшить стоимость кредитов для предприятий отдельных отраслей», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что в первую очередь это должно касаться предприятий аграрного комплекса.

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Азаров надеется на расширение сотрудничества с МВФ Кандидат на должность премьер-министра Николай АЗАРОВ надеется на расширение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Н.АЗАРОВ заверил, что новое правительство будет сотрудничать со всеми международными финансовыми организациями. Кроме того, отметил он, правительство будет уделять внимание плодотворному сотрудничеству с МВФ.

«Все то, что будет направлено на реализацию больших проектов, будет правительством не только поддержано, но будет и активно реализовываться», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что МВФ знает реальную ситуацию в Украине. «Мы надеемся, что МВФ возобновит программу сотрудничества, и мы надеемся, что эта программа будет расширена и пересмотрена», - добавил он.

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Азаров обещает в текущем году стабилизировать ситуацию в Украине Кандидат на пост премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ обещает в 2010 году стабилизировать ситуацию в Украине.

Во время выступления в парламенте он сказал: «Мы рассчитываем, что в течение 2010 года мы стабилизируем ситуацию в стране, и 2010 год станет годом стабилизации».

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что всем известно о прогнозах ведущих мировых экономистов о второй волне кризиса, которая может случиться в 2012 году. По его словам, Украина должна быть готова к этой второй волне.

Как сказал Н.АЗАРОВ. «2012 год станет для нас поворотным пунктом».

Он подчеркнул, что все будет сделано для того, чтобы приступить к реализации структурных реформ «с самого первого дня». В то же время Н.АЗАРОВ подчеркнул, что реформы должны быть подготовлены. По его словам, они должны быть проведены, «когда будет страна подготовлена».

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Кандидат на пост премьер-министра Азаров обещает бороться с коррупцией Кандидат на пост премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ обещает бороться с коррупцией

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «если глава правительства лично не берет (речь идет о взятках – УНИАН), если министр не берет, то, поверьте, с коррупцией справиться можно достаточно быстро». «Поэтому в этом зале вы должны честно посмотреть друг другу в глаза и сказать, что, как того и требует Президент Украины, мы будем жестко прощаться с теми, на кого может даже тень подозрения в коррупции упасть».

Н.АЗАРОВ пообещал, что такой «жесткий подход в правительстве будет». «Легкой жизни я своим министрам не обещаю, не та обстановка», - подчеркнул он. По его словам, если «мы оценивали ситуацию по отношению к своим предшественникам как мародерство, а страна была в агонии и в руинах, то необходим жесткий подход к самим себе».

Н.АЗАРОВ пообещал, что на посту премьера будет вести диалог и с профсоюзами, и с политическими силами, и с оппозицией. Он призвал всех «к конструктивному диалогу». «Масштаб задач, который стоит перед страной, требует консолидации усилий, поэтому будем внимательно относиться ко всем конструктивным предложениям», - добавил Н.АЗАРОВ.

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Новое правительство обеспечит инновационное развитие экономики Украины - Азаров

Новое правительство обеспечит инновационное развитие экономики Украины.

Важнейшим заданием для нового правительства Н.АЗАРОВ назвал восстановление платежного баланса страны, в частности, через восстановление позитивного сальдо во внешней торговле и привлечение иностранных инвестиций, а также через остановку оттока капитала.

Также Н.АЗАРОВ пообещал продолжение структурных реформ: налоговой, пенсионной, социальной и других, которые были остановлены предыдущим правительством. В ближайшей перспективе, по его словам, начнутся реформы и в жилищно-коммунальном секторе.

«Мы заложим надежную базу для ускорения экономического роста на базе инвестиционно-инновационной модели развития, повышения конкурентоспособности национальных производителей», - сказал Н.АЗАРОВ, пообещав улучшить качество жизни людей.

(УНИАН)