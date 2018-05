Российский «Альфа-Банк» разместил еврооблигации на сумму 600 млн.долл.

Российский «Альфа-Банк» разместил выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Альфа-Банк» (Украина), еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО «Альфа-Банк» и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», J. P. Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.

Книга заявок была закрыта поздно вечером 9 марта 2010 г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке — 18 марта 2010 г. «Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг — увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн. долл. и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Международными рейтинговыми агентствами выпуску еврооблигаций были присвоены следующие рейтинги: «Ba1» от Moody’s, «B+» от Standard & Poor’s, что соответствует уровню кредитного рейтинга «Альфа-Банка».

Справка УНИАН. Российский «Альфа-Банк» основан в 1990 году.

В декабре прошлого года руководство российского «Альфа-Банка» заявило о намерении вернуться в состав крупнейших акционеров украинского «Альфа-Банка», который входит в состав консорциума «Альфа-Групп». Тогда речь шла о выкупе всей допэмиссии украинского кредитно-финансового учреждения, в результате чего российский банк приобретет 19,9% акций. 5 февраля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ОАО «Альфа-Банк» (Москва, Российская Федерация) на приобретение более 25% акций в ПАО «Альфа-Банк» (Киев, Украина).