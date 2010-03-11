"Кредит-Рейтинг": ограничения НБУ усиливают зависимость банков

Новые ограничения по покупке иностранной валюты для банков, утвержденные постановлением Национального банка Украины №762 от 23 декабря 2009 г., могут стать причиной несвоевременного возврата валютных депозитов отдельными банками, а также усиливают зависимость банковских учреждений от валютно-курсовой политики. Об этом говорится в аналитическом отчете украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг", переданном агентству УНИАН.

По мнению ведущего финансового аналитика агентства Галины ВИННИК, «ограничения на приобретение валюты для возврата депозитов будет способствовать уменьшению удельного веса валютных средств в пассивах банковской системы, так как являются сдерживающим фактором для вкладчиков».

Агентство обращает внимание на то, что изменение порядка иностранного инвестирования (что также закреплено в постановлении № 762) позволит в будущем ослабить зависимость экономики страны от иностранного спекулятивного капитала. Вместе с тем, отмечают в "Кредит-Рейтинге", ограничения, закрепленные в этом нормативном документе, касающиеся приобретения валюты для возврата инвестиций за рубеж, в краткосрочном периоде могут снизить инвестиционную привлекательность банковского и реального секторов экономики Украины.

Агентство считает, что использование регулятором мер жесткого административного регулирования валютного рынка страны является временным, обусловленным, прежде всего, ограниченными возможностями НБУ по обеспечению надлежащего предложения валюты ввиду сложной экономической ситуации. Не исключено, что в дальнейшем Национальный банк может пойти на компромиссные решения по отношению к банковскому сегменту и ослабить действия отдельных своих постановлений.

Как сообщал УНИАН, постановлением НБУ от 23 декабря 2010 г. №762 „О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины” (регистрация в Минюсте - 1 марта 2010 г. под №195/17490) вносятся изменения в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой. В частности, по сравнению с предыдущей редакцией, предусмотрена возможность покупки иностранной валюты с целью выполнения уполномоченным банком собственных обязательств по депозитным операциями в иностранной валюте исключительно в части возвращения процентов по вкладам (депозитам) в иностранной валюте.

Данное постановление также предусматривает, что иностранный инвестор в срок, не превышающий 30 дней с даты осуществления иностранной инвестиции, должен подать в НБУ ряд документов для ее регистрации.