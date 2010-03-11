Программа Кабмина будет внесена в ВР вместе с проектом бюджета

Программа деятельности правительства будет представлена на рассмотрение Верховной Рады одновременно с проектом государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ выразил мнение, что эти два документа должны быть внесены в парламент одновременно. «Я надеюсь, что в середине апреля мы представим эти два документа», - сказал он.