Программа Кабмина будет внесена в ВР вместе с проектом бюджета
13:15, 11 марта 2010Финансы
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Заявляет Азаров
Программа деятельности правительства будет представлена на рассмотрение Верховной Рады одновременно с проектом государственного бюджета на 2010 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Н.АЗАРОВ выразил мнение, что эти два документа должны быть внесены в парламент одновременно. «Я надеюсь, что в середине апреля мы представим эти два документа», - сказал он.
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