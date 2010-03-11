Тимошенко: в 2009 г. дефицит бюджета составил 2,18% ВВП

По итогам 2009 года дефицит бюджета Украины составил 2,18% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг - приблизительно 33% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эти показатели в условиях кризиса и на фоне показателей других стран являются позитивными.

«Вы знаете, что объявлялись фантастические дефициты бюджета... Наш дефицит бюджета высчитывается по Бюджетному кодексу и законодательству Украины. У нас план дефицита - 2,96% ВВП. Мы вышли на плановый дефицит 2,18%. Другими словами, мы настолько четко вели бюджетную политику, что не допустили не только увеличения планового дефицита, а дефицит оказался ниже, чем мы планировали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в США в 2009 году дефицит бюджета по факту превышает 11%, в Японии – почти 7,5%, больше 3% дефицит бюджета в Германии, почти 6% дефицит бюджета в России.

Кроме того, она подчеркнула, что уровень государственного долга в Украине по итогам 2009 года также значительно ниже показателя других стран.

«Украина по сравнению с ключевыми странами мира после кризиса имеет один из лучших показателей. Лучше только у Белоруссии. Украина имеет один из лучших показателей по оптимальности государственного долга по отношению к ВВП. И если, к примеру, успешная Германия имеет почти 80% от ВВП госдолга, то в Украине - 32,9», - сказала экс-премьер-министр.