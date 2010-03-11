Азаров: Стельмах пока останется главой Нацбанка
"Сейчас не время заниматься НБУ"
На сегодняшний день правительство не будет инициировать смену главы Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Он отметил, что разговор с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о возможных кандидатурах на должность главы НБУ у него был, и неоднократно. По словам премьер-министра, обсуждалось несколько кандидатур, которые называть сегодня он не хочет.
Н.АЗАРОВ объяснил это тем, что сейчас не время заниматься организационными вопросами в НБУ, поскольку главной задачей является не смена его руководства, а выработка оптимальной денежно-кредитной политики на 2010 год, без которой нельзя вносить проект госбюджета на рассмотрение парламента.
Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня нужно найти общие подходы с Нацбанком. При этом он пообещал, что войны между правительством и НБУ больше не будет. «Будет согласованная политика с учетом независимости этого органа», - сказал Н.АЗАРОВ.