Азаров: Стельмах пока останется главой Нацбанка

На сегодняшний день правительство не будет инициировать смену главы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что разговор с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о возможных кандидатурах на должность главы НБУ у него был, и неоднократно. По словам премьер-министра, обсуждалось несколько кандидатур, которые называть сегодня он не хочет.

Н.АЗАРОВ объяснил это тем, что сейчас не время заниматься организационными вопросами в НБУ, поскольку главной задачей является не смена его руководства, а выработка оптимальной денежно-кредитной политики на 2010 год, без которой нельзя вносить проект госбюджета на рассмотрение парламента.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня нужно найти общие подходы с Нацбанком. При этом он пообещал, что войны между правительством и НБУ больше не будет. «Будет согласованная политика с учетом независимости этого органа», - сказал Н.АЗАРОВ.