Доходы Азарова за прошлый год составляли свыше 300 тыс. грн.

За прошлый год сумма совокупного дохода нынешнего главы правительства Николая АЗАРОВА составляла 304 тыс. 70 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации Н.АЗАРОВА в материалах, которые розданы перед голосованием за его кандидатуру на должность премьер-министра.

Из них материальная помощь составляет 37 тыс. 661 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности – 40 тыс. 800 грн., а заработная плата – 225 тыс. 609 грн.

С декабря 2007 года Н.АЗАРОВ возглавлял комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

В то же время доходы первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА составили 10 млн. 495 тыс. 853 грн. Из них дивиденды, проценты, роялти составили 1 млн. 840 тыс., доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав почти 8,5 млн., а заработная плата – 167,5 тыс., грн.

До сегодняшнего дня А.КЛЮЕВ с декабря 2007 года состоял в должности члена комитета ВР по вопросам правовой политики.