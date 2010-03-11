По внутренним обязательствам нужно выплатить 44 млрд. грн.

Объемы выплат по внутренним обязательствам правительства за оставшиеся 9 месяцев 2010 года составляют 44 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге.

По его словам, объем выплат по внутренним обязательствам в стране составляет 1 млрд. грн., в частности в апреле – 5 млрд. грн.

Рост выплат по обязательствам будет происходить ежемесячно, и в декабре они возрастут до 7 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ охарактеризовал ситуацию с внутренними обязательствами правительства как чрезвычайно серьезную проблему.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн. Нацбанк осуществил операции по выкупу по номинальной стоимости у коммерческих банков гособлигаций на общую сумму 34,89 млрд. грн., из которых бумаги на 29,34 млрд. грн. были монетизированы с целью докапитализации банков.

В январе-феврале 2010 года Минфин разместил ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.