ВБ: приоритетом новой власти в Украине должны стать финансы

Стабилизация государственных финансов, стимулирование инвестиций и реструктуризация финансового сектора должны стать основными приоритетами новой власти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдавии Мартин РАЙЗЕР.

Он отметил, что «Украина не может избежать сокращения расходов», при этом она должна научиться более эффективно расходовать средства бюджета.

Так, М.РАЙЗЕР уверен, что в период кризиса в Государственном бюджете должны быть предусмотрены средства для обеспечения должного финансирования развития инфраструктуры, что, по его мнению, позволит создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.

Также М.РАЙЗЕР считает, что украинский бюджет может получить дополнительный ресурс, откорректировав систему льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС), а также пересмотрев подход к сотрудничеству с Кипром в части налогообложения.

Что касается стимулирования притока инвестиций в Украину, то по словам РАЙЗЕРА этого можно достичь и без дополнительных затрат средств Госбюджета, прежде всего за счет дерегулирования многих сфер экономической деятельности, а также решив проблему возмещения НДС.

Относительно урегулирования ситуации в финансовом секторе, то по мнению М.РАЙЗЕРА, на сегодня Национальный банк Украины не использует все имеющиеся у него инструменты для того чтобы решить проблемы банков.

В тоже время, М.РАЙЗЕР подчеркнул, для того чтобы обеспечить максимальный эффект в части стабилизации экономической ситуации в Украине, реализацию указанных выше приоритетов необходимо проводить одновременно.

«Программа, основанная на этих трех приоритетах, даст возможность достичь прогресса уже за несколько месяцев» - отметил М.РАЙЗЕР.

Кроме того, важными задачами нового правительства, по его словам, является принятие сбалансированного Государственного бюджета на 2010 год, а также возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).