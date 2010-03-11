МИД РФ: визит Януковича в Москву улучшит двухсторонние отношения

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву открыл возможность для улучшения двухсторонних российско-украинских отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«На наш взгляд, визит Президента Украины открывает возможности для качественного сдвига в наших отношениях после этапа взаимного отчуждения и недоверия», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил позитивный настрой В.ЯНУКОВИЧА на решение острых накопившихся двухсторонних проблем.

«В Москве готовы к полномасштабному двустороннему сотрудничеству с Украиной на принципах прагматизма и взаимной выгоды. Активизация деятельности возглавляемой президентами двух стран российско-украинской межгосударственной комиссии и ее рабочих органов по различным направлениям сотрудничества детальному обсуждению всего комплекса вопросов», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта В.ЯНУКОВИЧ в ходе официального визита в Москву провел переговоры с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ.