Межбанк закрылся небольшим ростом

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9780/7,9850 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9755/7,9805 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 7,9780/7,9825 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,98 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2705/0,2708 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2706/0,2709 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,47 рублей за доллар (-0,1697).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3625/1,3665 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8810/10,8940 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8920/10,9015 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,8980/10,9070 грн./евро.