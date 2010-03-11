ГНАУ будет предоставлять ИК по запросу бюро кредитных историй?

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому предлагается разрешить Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) предоставлять идентификационные номера граждан по запросу бюро кредитных историй.

Текст соответствующего проекта закона №6148 от 4 марта 2010 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления бюро кредитных историй ведомостей из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в объяснительной записке к законопроекту, данные меры позволят бюро кредитных историй получать от органов ГНАУ информацию относительно достоверности идентификационного номера физического лица – плательщика налогов и других обязательных платежей, создаст основание для принятия акта Кабинета Министров, который определит порядок передачи сведений из госреестров, а также размер платы за это и другие условия.