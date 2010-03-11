Дефицит платежного баланса ЕС-27 в IV кв 2009 г составил 27 млрд. евро

По предварительным оценкам, дефицит платежного баланса всех стран-членов ЕС (ЕС-27) в IV квартале 2009 года составил 27,0 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В четвертом квартале 2008 года дефицит платежного баланса составил 59,4 млрд. евро, в третьем квартале 2009 года – 27,7 млрд. евро.

В то же время, по данным Евростата, в IV квартале 2009 года позитивное сальдо торговли услугами составляло 14,1 млрд. евро, против 21,7 млрд. евро в четвертом квартале 2008 года, и 16,7 млрд. евро – в третьем квартале 2009 года.