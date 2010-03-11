ЕВФ - попытка контролировать фискально-бюджетную политику ЕС

Экс-глава постоянного представительства Украины в Европейском Союзе Роман ШПЕК рассматривает предложение создать Европейский валютный фонд как попытку ввести контролирующий орган за фискально-бюджетной политикой стран - членов еврозоны.

Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

«Те аналитики, которые рассматривают ЕВФ как орган предоставления помощи отдельным странам, правы в своей критике, что такой орган не нужен. Но, я считаю, что инициаторы проекта не ставили это себе за цель и не ищут самых простых путей предоставления помощи», - отметил он.

Р.ШПЕК считает, что создание ЕВФ – «верный и своевременный шаг». Такой орган никоим образом не навредит МВФ или другим странам. «На первом этапе он будет заниматься странами еврозоны, на втором этапе - странами ЕС, в части контроля и недопущения кризисных явлений. И хотя создание нового контролирующего органа будет требовать от стран-членов дополнительных взносов в его бюджет, вряд ли представители ЕС будут стремиться к уменьшению своего участия в руководящих органах МВФ», - сказал эксперт.

По его мнению, целесообразность создания ЕВФ есть, однако главное - правильное понимание его функций и полномочий. «Это никоим образом не «пожарная команда» и не «касса помощи» тем, кто вел некачественную политику. Это орган, который должен координировать и контролировать соблюдение Маастрихтских критериев в финансовой, бюджетной и денежно-кредитной политике», - отметил Р.ШПЕК. На данный момент из 27 стран - членов ЕС уже 20 вышли за предельные границы дефицита бюджета, напомнил он. Следовательно, эффективность вновь созданного органа будет полностью зависеть оттого, готовы ли страны предоставить ему право мониторинга, принятия решений и внедрения санкций относительно нарушителей, отмечает эксперт.

Украина заинтересована в стабильности стран еврозоны, стабильном и прогнозируемом курсе евро, экономическом росте европейских стран как предпосылки более скорого восстановления собственной экономики.

«Считаю, что проблемы Греции и неотложные вопросы других стран еврозоны будут решаться в срочном порядке, потому что ожидать до создания нового органа эти проблемы не могут», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия предложит создать Европейский валютный фонд для поддержки стран зоны евро. Вместе с предложением о создании Европейского валютного фонда комиссия будет рассматривать вопрос усиления координации экономической политики, а также улучшения наблюдения за странами-членами.

Предложение будет готово, скорее всего, к июню этого года, и станет ответом на ситуацию в Греции, которая в результате неправильных статистических отчетов значительно превысила предельно допустимый в еврозоне дефицит бюджета в 3% ВВП.

Напомним, по итогам 2009 года дефицит бюджета Греции составил 12,7% ВВП. В середине января правительство Греции представило программу стабилизации, которая была одобрена Советом министров ЕС по вопросам экономики и финансов ЕС. Программа предусматривает уменьшение дефицита бюджета до 3% ВВП к 2012 году.