Эксперты о предложениях НБУ о рефинансировании банков

Эксперты негативно оценивают постановление Национального банка Украины №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры», поскольку считают, что таким образом открываются возможности для коррупционных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению независимого эксперта Бориса КУШНИРУКА, которое он высказал сегодня на пресс-конференции, модель рефинансирования, которую пытается заложить Нацбанк, имеет коррупционную составляющую. «Какие бы постановления мы ни принимали, они у нас имеют коррупционную составляющую. Если читать это постановление, то там такое открытое поле, чтобы в частном режиме определять, кого кредитовать, что можно делать что угодно», – сказал эксперт.

Кроме того, он указывает на то, что в данном механизме не прописано взаимодействие регулятора с правительством по определению предприятий, которые могут получать кредиты.

По словам экс-заместителя председателя Нацбанка Сергея ЯРЕМЕНКО, согласно предложенной Нацбанком схемой рефинансирования банков с целью стимулировать экономику, некоторые предприятия могут получить большие средства под низкие процентные ставки, и положительным моментом будет правильное их использование. В то же время эксперт отмечает, что Нацбанк таким образом пошел на использование административного метода, «который у нас всегда используется не очень хорошо».

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры».

Документом предусматривается, что стимулирующие кредиты Нацбанк будет предоставлять только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как однократно, так и в форме кредитной линии, в зависимости от потребности в нем, с целью кредитования отечественного товаропроизводителя. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты предлагается предоставлять сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.

Планируется, что процентная ставка по стабилизационным и стимулирующим кредитам будет плавающей и базирующейся на учетной ставке Нацбанка. Ее величина будет зависеть от класса банка и категории обеспечения.

О возможной стоимости стимулирующих кредитов для коммерческих банков, с учетом предварительного прогноза инфляции на 2010 год на уровне 9,7%, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ 4 февраля сказал: «Мы должны взять половину из этой инфляции, чтобы банки добавляли еще половину, и общая стоимость для конечного заемщика должна быть в пределах 10%».