БЮТ предлагает понизить ставку НДС до 17%

Народные депутаты Украины Олег ЛЯШКО, Иван КИРИЛЕНКО и Александр СТЕШЕНКО (БЮТ) предлагают понизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 17%.

Это предусмотрено законопроектом №6163 от 10 марта 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно проекту закона, вносятся изменения в ст. 6 закона об НДС, которыми определяется снижение ставки налога для объектов налогообложения, отмеченных в ст. 3 данного закона, кроме операций, которые освобождаются от налогообложения, и операций, к которым применяется нулевая ставка налогообложения.