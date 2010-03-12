S&P: Доллар сохранит статус мировой резервной валюты

Доллар сохранит статус мировой резервной валюты до тех пор, пока финансовый рынок США остается надежным, а американское правительство будет продолжать поддерживать расходы на устойчивом уровне. С таким прогнозом выступило сегодня рейтинговое агентство Standard & Poor`s.

"Доллар является на сегодняшний день наиболее востребованной валютой мира, несмотря на тот факт, что нынешний кризис начался в США, - отмечает агентство в аналитическом комментарии. - Это вызвано тем, что американская экономика имеет мощный фундамент, который определяется ее размером, гибкостью рынка труда и уровнем спроса".

По мнению Standard & Poor`s, американские банки и финансовый рынок США сохранят в предстоящие годы повышенную по сравнению с другими индустриальными странами Запада динамику развития, передает ПРАЙМ-ТАСС.