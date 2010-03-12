Герман: Янукович не подпишет закон о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не намерен подписывать закон о проведении государственных закупок, принятый Верховной Радой 11 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Секретариата Президента Анна ГЕРМАН заявила вчера в программе "Я так думаю" на «5-м канале».

"Я открою вам сейчас государственную тайну и скажу, что Президент ЯНУКОВИЧ не подписал этот закон и или уже вернул, или уже в ближайшее время вернет его в Верховную Раду", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта закона народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвинил фракцию БЮТ в заложенных коррупционных схемах в закон о государственных закупках. О.ЛЯШКО заявил, что в данном законопроекте есть «коррупционные теневые схемы».

Данным законом предусмотрено установление правовых и экономических принципов осуществления процедур государственных закупок.

Категорически против принятия данного закона выступил народный депутат Украины от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что данный закон направлен на поддержку импортеров, а не на отечественных производителей.

В то же время, во время представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года отсутствует закон, который бы регулировал вопрос о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства. По его словам, постановление правительства по этому поводу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полный беспредел и хаос в части закупок, а речь же идет о средствах государственного бюджета».