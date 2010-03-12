Межбанк: торги открылись котировками 7,9730-7,9825 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9730/7,9825 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2716/0,2720 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9310/10,9475 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3712/1,3714 долл./евро (четверг - 1,3637/1,3639 долл./евро).

В четверг, 11 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.