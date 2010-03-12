Курс доллара в банках немного подрос

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс незначительно повысился по сравнению с 11 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 11 марта, и сегодня составляет 10,86/10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,74-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 11 марта, повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2642 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,03 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5%, по сравнению с 11 марта, и сегодня составляет 10,89 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,99 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 11 марта, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2643 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,009 грн., евро – 10,85/10,95 грн., рубль – 0,2650/0,2720 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,955/8,009 грн., евро – 10,82/11,02 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9804, к евро – 10,898832, к российскому рублю – 0,27034.