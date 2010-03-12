S&P повысило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Мы считаем, что состоявшееся формирование новой правящей коалиции и Кабинета министров в Украине открывает возможности для улучшения координации политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнклин Гилл.

В сообщении отмечается, что получение финансирования по программе МВФ в размере 16,4 млрд. долл. могло бы в значительной мере помочь Украине в повышении кредитно-денежной и экономической стабильности, в финансировании бюджета этого года, а также в улучшении финансового состояния национальной пенсионной системы и государственной компании «Нафтогаз».

Также указывается, что повышение рейтингов отражает более высокую вероятность улучшения координации политических усилий по восстановлению экономической, и особенно бюджетной, стабильности. «Мы ожидаем, что новое правительство подготовит проект бюджета 2010 г. и представит его на рассмотрение Верховной Рады к 11 апреля» - говорится в сообщении.

По мнению S&P, несмотря на то, что некоторые статьи соглашения между Украиной и МВФ, возможно, потребуется скорректировать, возобновление получения траншей позволило бы с большей степенью уверенности говорить о возможности достижения стабильности в политике и макроэкономике. «Мы полагаем, что повышение доверия инвесторов, выражающееся в увеличении прямых иностранных инвестиций и более активном рефинансировании внешних долговых обязательств, способствовало бы улучшению финансового счета платежного баланса Украины» - отмечает рейтинговое агентство.

«Прогноз «Позитивный» отражает имеющиеся у нового правительства возможности улучшения взаимодействия с президентской администрацией для достижения более устойчивого состояния бюджета и дальнейшего поддержания стабильности финансового сектора, который серьезно пострадал в период кризиса, а также реальной экономики, — подчеркнул ГИЛЛ. — Кроме того, прогноз отражает возможность того, что за последним туром выборов последует удлинение фаз политического цикла и что ключевые руководители в стране будут меняться реже, чем это происходило в последние шесть лет, благодаря чему снизится риск возврата к политически мотивированному принятию финансовых решений».

Прогноз «Позитивный» указывает на рост влияния факторов, способствующих повышению рейтингов в 2010-2011 гг., — при условии снижения давления на бюджет и платежный баланс страны.