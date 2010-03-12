Повышение рейтинга Украины подтвердило улучшение ее имиджа

Повышение рейтинга Украины международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s формализировало улучшение финансового имиджа страны в глазах инвесторов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Мария МАЙБОРОДА.

По ее мнению, отсутствие у государства рейтингов с буквой «С» облегчит Украине доступ к внешним рынкам капитала. В частности, планы по выпуску суверенных еврооблигаций в этом году становятся более реальными, считает аналитик.

Как подчеркнула М.МАЙБОРОДА, после формирования нового правительства S&P первым из рейтинговых агентств повысило украинский суверенный рейтинг с ССС+ (самый низкий уровень среди рейтинговых оценок Украины) до В-. «Повышение рейтинга Украины агентством добавит рынку позитивных настроений, однако нужно понимать, что в большинстве своем это событие уже заложено в цены украинских еврооблигаций и акций», - полагает аналитик.

М.МАЙБОРОДА отметила, что котировки CDS на украинский долг давно снизились, NDF на гривню стремительно падает, индекс Украинской биржи вырос на 40% с начала года, а котировки еврооблигаций достигли номинала, но рейтинговые агентства продолжали оценивать украинский риск как очень высокий. «Причина довольно проста: рынок живет ожиданиями, тогда как агентства принимают рейтинговые решения по факту свершившихся событий, и поэтому их действия запаздывают по сравнению с реакцией рынка»,- уверена аналитик.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный».