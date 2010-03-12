Янукович: нужен прозрачный механизм возмещения НДС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что необходимо предусмотреть прозрачный механизм возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в “автономном режиме”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Украины.

Он обратил внимание, что сегодня наблюдается много нарушений в бюджетной сфере, в частности, В.ЯНУКОВИЧ считает недопустимой практику взимания налогов наперед.

Также Президент напомнил о значительном объеме невозмещенного НДС.

Он поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО совместно с СБУ разобраться в этой ситуации.

В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что администрирование НДС так, как это происходит сегодня, может свидетельствовать о коррупции и криминализации в сфере взимания этого налога.

Он подчеркнул, что в ближайшее время правоохранительные органы должны навести порядок в этой сфере.

«И поотбивать руки всем, кому необходимо это сделать, чтобы не касались этого налога», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «этот позор необходимо убрать навсегда».

Справка УНИАН. По данным Счетной палаты, в 2009 году сумма невозмещенного своевременно НДС составляла 23 млрд. грн.