Антикризисные меры в России оказались успешными

Меры российского правительства по борьбе с кризисом оказались успешными, и в этом году ожидается рост экономики на 3%, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин на видеоконференции с представителями индийского бизнеса в Нью-Дели, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на эти трудности, удар оказался меньше по российской экономике, а наши меры антикризисные оказались эффективные", - сказал Путин. По его словам, наблюдается рост внешней торговли, рост золотовалютных резервов, которые достигли 450 миллиардов долларов, в экономике уже наметилось оживление, а в этому году ожидается экономический рост около 3%.