Проценты по депозитам в гривне могут снизиться на 3%

Процентные ставки по гривневым депозитам сроком на один год до конца текущего года могут снизиться на 3% - до 19-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня во время брифинга озвучил руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай ИВЧЕНКО.

«По нашим оценкам, по итогам года в банковскую систему вернется около 19-20 млрд. грн. Вернутся не только изъятые в прошлом году 9 млрд. грн., но и дополнительные средства. Скорее всего, это будет проданная иностранная валюта», - отмечает эксперт. При росте притока средств в банковскую систему в виде депозитов ставки по ним будут снижаться, сказал Н.ИВЧЕНКО. В основном, снижаться ставки будут на короткие депозиты – до 6 месяцев. «Мы считаем, что на депозиты в гривне до трех месяцев снижение процентных ставок возможно на 5-7% - до 13-15,5%. Снижение будет достаточно существенным», - отметил он. Процентные ставки по депозитам сроком на 6 и 9 месяцев снизятся на около 4% - до 17-18%. Кроме того, эксперт отметил, что на сегодня доля срочных депозитов до одного года составляет 46%, до кризиса было 22%.

До конца этого года ставки по долларовым депозитам также будут снижаться. По месячным и трехмесячным снижение может составить около 4% - до 6%. На депозиты в долларах сроком на 6 и 9 месяцев снижение возможно на 3,5% - до 8,25-8,5%. Ставки по годовым депозитам снизятся на 3% - до 10%, считает эксперт.

Н.ИВЧЕНКО также напомнил, что небольшое снижение процентных ставок по депозитом произошло с начала года. Одна из причин - то, что в течение января-февраля в банковский сектор вернулось 4 млрд. грн. в виде депозитов физлиц.

Снижение по ставкам в долларах, по мнению эксперта, объясняется снижением привлекательности долларов США как иностранной валюты для коммерческих банков. «Куда банки теперь могут направить доллары от привлекаемых депозитов? Выдавать валютные кредиты для физических лиц сейчас запрещено, для юридических лиц, за исключением экспортеров, тоже запрет», - сказал он. Заработать большие деньги на валютообменных операциях сейчас тоже не получается, потому что нет резких колебаний. Соответственно, банки стараются вклады в инвалюте не привлекать. Аналогичная ситуация с евро. Европейская валюта активно падает, и это видно на структуре депозитных вкладов, доля которых в евро за последние месяцы снизилась с 16% до 15%, сообщил Н.ИВЧЕНКО.