Межбанк закрылся небольшим ростом доллара

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9730/7,9825 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9760/7,9795 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9735/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на межбанке цены на доллары незначительно снизились после понижения Национальным банком Украины курса покупки доллара до уровня 7,9760 грн./долл.

В 10:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9760 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2719/0,2721 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал и составил 29,2860 рублей за доллар (-0,1840).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3712/1,3714 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3766/1,3768 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9310/10,9475 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9525/10,9605 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,9680/10,9795 грн./евро.