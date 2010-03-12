Украина продолжит сотрудничество с МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО совместно с Национальным банком Украины, а также премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ разработать программу продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета Министров.

«Нужно немедленно заняться этим вопросом, чтобы мы чувствовали, когда, сколько и на каких условиях мы можем получить помощи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также поручил приобщиться к этой работе первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВОЙ, поскольку вопрос о возобновлении сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком является первоочередным.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, прибытие в Киев миссии технической помощи МВФ ожидается 7 апреля 2010 года. Миссия будет работать над подготовкой нового меморандума между Украиной и МВФ.

Находясь в оппозиции, Н.АЗАРОВ и его коллеги из Партии регионов неоднократно критиковали правительство Юлии ТИМОШЕНКО за то, что оно брало кредиты МВФ, тем самым увеличивая госдолг Украины.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С начала 2008 года Украина получила уже три транша на общую сумму 12 млрд. долл.

Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года по итогам третьего пересмотра программы. Миссия МВФ завершила работу в Киеве в конце октября, при этом какое-либо позитивное заявление представителей фонда о завершении пересмотра сделано не было.

14 января 2010 председатель МВФ Доминик СТРОСС-КАН выразил уверенность, что сотрудничество фонда с Украиной в рамках программы stand-by возобновится после завершения президентских выборов.