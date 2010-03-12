Янукович проведет оптимизацию власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министрам оптимизировать структуру правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время встречи с новым составом Кабинета министров.

«Я просил бы всех вице-премьер-министров первоочередно рассмотреть, какие будут созданы правительственные комитеты, и определить структуру Кабинета министров с точки зрения оптимизации отделов, департаментов, управлений и пр.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, оптимизация структуры Кабинета министров должна быть направлена на повышение эффективности его работы, а также на сокращение расходов на его содержания.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что все это должно быть учтено во время подготовки проекта государственного бюджета на 2010 год.

20-25 замов?..

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает целесообразным оптимизировать руководство в системе центральных органов исполнительной власти.

«Ни в коем случае по 20-25 заместителей министров чтобы не было в министерствах. Отработайте документ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также призвал правительственных чиновников пересмотреть расходы на содержание аппаратов министерств.

«Посмотрите, где можно сократить расходы по всем направлениям, в том числе и на себя посмотрите, на служебные автомобили, на все, где можно сократить, там нужно сокращать», - отметил он.