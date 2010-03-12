Литвин: Коалиции и Кабмину нужно выполнять договоренности

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает новую коалицию и правительство выполнять достигнутые договоренности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с членами правительства.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня новосозданным коалиции и правительству придется принимать непопулярные решения для того, чтобы стабилизировать экономическую, социальную ситуацию в стране.

«Придется работать с политическими потерями для всех собравшихся, нужно вытягивать нашу жизнь – экономическую, социальную сферу, а вы понимаете, что за это люди не поблагодарят», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер убежден, что достичь позитивного результата можно будет лишь за счет соблюдения всех договоренностей, в том числе и по формированию правительства и коалиции.