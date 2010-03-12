Акциз пополнил бюджет в феврале на 1 млрд. грн.

В феврале 2010 г. органами государственной налоговой службы в Сводный бюджет мобилизовано акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 1,043 млрд. грн., что на 56,5% больше, чем в феврале 2009 года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

Поступления акцизного сбора в феврале 2010 г. увеличились за счет: ликероводочной продукции - поступления составили 284,4 млн. грн., что на 23,9% больше, чем в феврале 2009 г. (+54,8 млн. грн.); винодельческой продукции – 33,7 млн. грн., рост на 63,7% (+13,1 млн. грн.); пива – 71,9 млн. грн., рост на 98,6% (+35,7 млн. грн.); табачной продукции – 438,6 млн. грн., рост на 90,8% (+208,7 млн. грн.); бензинов моторных – 160,6 млн. грн., рост на 61,8% (+61,3 млн. грн.); других нефтепродуктов – 45,2 млн. грн., рост на 7% (+2,9 млн. грн.).