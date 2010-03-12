Путин: административные барьеры на таможне надо уменьшить

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что необходимо уменьшить административные барьеры при прохождении товаров на таможенную территорию России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он заявил сегодня в ходе рабочего визита в Индию.

«Самое главное, что мы должны переходить на новые современные способы пропуска товаров на государственную границу, на таможенную территорию Российской Федерации. Это такие современные способы, главным образом технического характера, которые сократят возможности конкретных чиновников принимать неправовые решения. Наоборот, значительный объем работы будет перемещен под контроль технических средств с тем, чтобы чиновники на границе выполняли только роль операторов этой техники», – сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что проблемы административного характера, в том числе и на таможне, возникают во многих странах, и Россия в этом смысле не исключение.

«Мы считаем, надо сделать, чтобы их стало меньше, и не только в отношении индийского чая, но и в отношении других товаров, и не только из Индии, но и из других стран – наших традиционных партнеров», – добавил он.

В.ПУТИН сообщил, что в РФ планируется перенести пункты таможенной проверки из центральных районов страны на государственную границу.