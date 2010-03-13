Банкир считает, что Украине угрожает вторая волна кризиса

Вторая волна кризиса в Украине не является неминуемой, однако ее вероятность не исключается из-за ситуации с государственным бюджетом.

Такое мнение в интервью газете "Зеркало недели" (№10 (790) от 13 - 19 марта 2010 г.) выразил экс-министр финансов, председатель правления «Дочернего банка Сбербанка России» Игорь ЮШКО.

По мнению банкира, маловероятно, что новую серию кризисных явлений в отечественной экономике спровоцируют внешние элементы - из Европы или Азии. «Не считаю, что вторая волна кризиса является неминуемой. Но, к сожалению, она возможна. И главный вопрос - не «греческий» фактор или перегретая экономика Китая, а проблема бюджета Украины, точнее, бюджетной политики. Бюджетная политика системно влияет на всю экономическую жизнь страны. Потому от ее качества будет очень многое зависеть», - отметил И.ЮШКО.

Также банкир добавил, что проблемная задолженность не представляет значительной угрозы для банковской системы: «Банки уже живут с этой проблемой. Им уже некуда деваться». В то же время он подчеркнул, что «банковская система далека от формирования справедливого уровня резервов».