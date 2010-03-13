Экономист: НБУ осуществил «косметическую» корректировку

Национальный банк Украины осуществил «косметическую» корректировку обменного валютного курса.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в пятницу, 12 марта, украинский валютный рынок продолжил стоять у отметки 7,98 грн./долл. При этом НБУ изменил курс интервенций с 7,98 до 7,976 грн./долл., а игроки рынка подстроили свои котировки под этот уточненный ориентир. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9735-7,9770 грн./долл.: гривня укрепилась к доллару менее чем на 0,1%.

А.БЛИНОВ считает, что НБУ не уведет курс далеко такими изменениями. Нацбанк продолжает придерживаться политики де-факто фиксированного обменного курса. Однако ему необходимо показывать определенный уровень «колебаний» Международному валютному фонду, выступающему против политики фиксированного курса. Таким образом, дальнейшие «косметические» изменения курса возможны. С начала 2010 года гривня ревальвировала к доллару на незначительные 0,2%.