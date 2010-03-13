Кабмин увоволил руководителей Пенсионного фонда и Госказначейства
15:59, 13 марта 2010Финансы
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Сообщил пресс-екретарь Азарова
Кабинет министров Украины уволил главу Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО и Госказначейства Татьяну СЛЮЗ.
Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.
Он отметил, что соответствующие решения были приняты по причине «неудовлетворительного состояние дел» в ведомствах, возглавляемых ими.
В.ЛУКЬЯНЕНКО также сообщил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос о передаче материалов о деятельности экс-руководителей ПФ и Госказначейства в правоохранительные органы.
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