Украине дефолт не грозит

На сегодняшний день, несмотря на сложную ситуацию в финансовой системе Украины, в стране нет угрозы дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

«Нет. Я вас заверяю, что нет», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО, отвечая на вопрос, есть ли такая угроза.

Как сообщал УНИАН, 2 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА высказала мнение, что на сегодняшний день ситуация с внутренними долгами Украины может свидетельствовать о существовании рисков технического дефолта, в то время как ситуация с внешними долгами таких рисков не демонстрирует.