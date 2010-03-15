Доллар растет на фоне снижения азиатских акций

Доллар вырос в понедельник, поскольку спад на рынках Азии заставил инвесторов продавать рискованные активы, такие, как евро и фунт, пострадавшие из-за опасений, связанных с государственной задолженностью. Об этом сообщает Рейтер.

Иена также заняла оборонную позицию к доллару, удерживаясь недалеко от трехнедельного минимума, на фоне растущей уверенности, что Банк Японии может смягчить денежно-кредитную политику на этой неделе.

Однако проблема госдолга ограничивает рост доллара после публикации в газете Financial Times статьи о том, что по мнению рейтингового агентства Moody`s, кредитный рейтинг США под угрозой.

"Опасения о том, что США и Великобритания могут потерять свои рейтинги будут причиной сегодняшней слабости региональных акций", - сказал трейдер из японского банка.

"Неприятие риска инвесторами обычно приносит пользу и доллару, и иене, однако в этот раз, возможно, только иена выиграет от этого, так как США попали в список тех, чей рейтинг под угрозой".

Долларовый индекс вырос на 0,1 процента до 79,961, удерживаясь выше краткосрочного уровня поддержки около 79,60.

Евро снизился к доллару на 0,3 процента до $1,3733, отступив от пика в $1,3796, достигнутого в пятницу после статистики, показавшей рекордный рост промпроизводства в еврозоне в январе.

К иене евро снизился на 0,1 процента до 124,52.

Иена опустилась к доллару до 90,64 с 90,42 в пятницу. Фунт потерял против доллара 0,3 процента до $1,5159.