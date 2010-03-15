Межбанк открылися падением евро: 10,94/10,96 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9710/7,9815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2716/0,2720, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,94950/10,9675. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3732/1,3734 (пятница, 12 марта, – 1,3766/1,3770).