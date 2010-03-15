НБУ снизил ставки по 7-дневным депозитам на 0,5%

Национальный банк Украины снизил предельный уровень ставок по своим семидневным депозитным сертификатам с 3% до 2,5% годовых, двухдневным - с 0,4 до 0,3%.

Об этом говорится в сообщении о проведении сегодняшнего тендера, текстом которого располагает УНИАН.

Последний раз НБУ размещал семидневные сертификаты 12 марта т.г., двухдневные – 11 марта т.г.

Ставки по кредитам овернайт установлены на уровне: под обеспечение гособлигаций – 12,5% годовых, без обеспечения (бланковый) – 13,5% годовых.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем операций по рефинансированию комбанков в общем за 2009 год составил 64,4 млрд. грн., а операций по мобилизации средств – 96,7 млрд. грн.