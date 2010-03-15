Средний курс доллара в банках не изменился: 7,98/8,01 грн.

Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках не изменился – 7,98/8,01 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 14 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 14 марта, и сегодня составляет 10,90/11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,76-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,07 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 марта, немного понизился и сегодня составляет 0,2654/0,2736 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно понизился, по сравнению с 14 марта, и сегодня составляет 10,93/11,03 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,88-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,00-11,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 марта, без изменений – 0,2662/0,2739 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2720-0,2780 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,013 грн., евро – 10,92/11,04 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 10,75/11,15 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,01 грн., евро – 10,85/11,08 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,978, к евро – 10,981717, к российскому рублю – 0,27146.