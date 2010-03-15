Отрицательное сальдо внешней торговли в Украине - 314,2 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2010 года составило 314,2 млн. долл. против положительного сальдо в размере 396,2 млн. долл. в январе 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе т.г. против января 2009 года экспорт товаров вырос на 23,6% – до 3 млрд. 011,8 млн. долл., импорт – на 63%, до 3 млрд. 326 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе 2009 года – 1,19).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 169 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 29,8% до 31,6%, зерновых культур – с 7,8% до 8,5%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,3% до 8,3%, механических машин – с 4,8% до 5,2%, руды, шлаков и золы – с 2,3% до 4,3%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,7% до 3,2%.

В то же время уменьшилась доля жиров и масел животного или растительного происхождения – с 5,8% до 4,6%, электрических машин – с 4,2% до 3,6%, изделий из черных металлов – с 5% до 3%, удобрений – с 3,1% до 2,9%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2%, семян и плодов масличных растений – с 3% до 0,9%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,5% до 42,8%, электрических машин – с 4,2% до 4,8%, черных металлов – с 2,2% до 3%.

Уменьшилась доля фармацевтической продукции – с 3,6% до 3,3%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 8,1% до 3%, бумаги и картона – с 2,8% до 2,4%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 3,3% до 1,8%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.