Эксперт: возможно дальнейшее повышение рейтинга Украины

На фоне возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) возможно дальнейшее повышение суверенного рейтинга Украины.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Как и ожидалось, подчеркнул он, стабилизация политической ситуации в Украине привела к повышению рейтингов страны. Аналитик считает данную новость позитивной для Украины, и в первую очередь для рынка еврооблигаций.

В то же время, по мнению С.ФУРСЫ, данное улучшение рейтинга уже заложено в цене украинских еврооблигаций, поэтому значительного роста стоимости долга на фоне этого решения не будет.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте — с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам — «Позитивный».