Межбанк к 12:00: евро продолжает снижаться

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9710/7,9815, к 12:00 сузился спрэд – 7,9720/7,9765 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2717/0,2719. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 29,3400 (+0,0540).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3732/1,3734, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9495/10,9675, к 12:00 цены ушли вниз – 10,9340/10,9435.