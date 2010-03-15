Тигипко за смену руководства Нацбанка

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что «нужно менять руководство Национального банка Украины». Об этом он заявил в интервью «Контрактам».

По словам С.ТИГИПКО, «оно (руководство НБУ) крайне слабо проявило себя в кризис, особенно в начале». Он подчеркнул, что «рефинансирование банков было непрозрачным, отсутствовала система обследования финучреждений, к проблемам банковского сектора подошли без должной жесткости и прагматизма».

Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с новым составом Кабинета министров, что не планирует освобождать Владимира СТЕЛЬМАХА от должности главы Нацбанка. «Такая скорость, что не успели предупредить Владимира Семеновича СТЕЛЬМАХА… Николай Янович (АЗАРОВ – УНИАН) вчера испугал, сказал, что у нас две-три кандидатуры уже есть на эту должность. Я хотел бы предупредить, чтобы вы не бросались такими словами, а, во-вторых, считались с моей точкой зрения. Я хочу немножко поправить премьер-министра и сказать, что в мои планы не входит на этом этапе замена главы Национального банка», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.