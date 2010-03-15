Тигипко: Азаров - хороший администратор и хозяйственник

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ - “хороший администратор и хозяйственник, но опыта реформирования у него нет”, заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в интервью «Контрактам».

При этом он добавил, что «если к власти придет премьер вчерашнего дня и с ним такие же министры, то какие законы не были бы написаны, эти люди найдут лазейки, которые позволят им работать по-старому. Поэтому прежде всего необходима смена элит, а это в свою очередь будет зависеть от настроения новоизбранного Президента».

С.ТИГИПКО считает, что в первую очередь в Украине нужно улучшить условия для малого и среднего бизнеса. «А это дерегуляция экономики, налоговая реформа, сокращение числа проверок и проверяющих организаций», - добавил он. По его словам, вторым шагом должно стать возобновление работы банковского сектора.

Как сказал вице-премьер, «необходимо наладить прозрачное рефинансирование работающих финучреждений под имеющиеся у них активы, чтобы они начали кредитовать реальный сектор экономики по сравнительно адекватным процентным ставкам - к примеру, 10-12% годовых в гривне».

«Третий шаг - проведение структурных секторных реформ», - отметил С.ТИГИПКО. По его словам, в «первую очередь необходимо открыть рынок земли: сделать все для того, чтобы как можно быстрее подготовиться к продаже земли сельскохозяйственного назначения». «Ведь сейчас основная проблема аграрного сектора - отсутствие реального собственника, желающего работать на этой земле», - сказал он.

Как считает С.ТИГИПКО, «мы не обойдемся и без повышения тарифов, в частности, без реальных цен на газ для всех категорий потребителей». Он добавил, что нужно изменить подход к социальной политике, поскольку «сейчас механизм оплаты за голубое топливо несправедливый: и бедные, и богатые платят единую цену». «Для обеспеченных граждан следует привести тарифы к реальному уровню, а малоимущим предоставлять субсидии», - заметил вице-премьер.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что «назрела реформа коммунального сектора, а также пенсионная». По его словам, необходим переход к смешанному финансированию здравоохранения - как из госбюджета, так и за счет медицинского страхования». При этом, сказал он, для того, чтобы все это осуществить, нужна административная реформа, которая будет предусматривать сокращение численности госаппарата и повышение зарплат оставшимся чиновникам.

По мнению С.ТИГИПКО, ситуация в парламенте - «это самое серьезное препятствие» на пути проведения реформ. «Вроде бы, нынешние попытки переформатировать большинство увенчались успехом, однако когда дело дойдет до реформ, среди которых много непопулярных, работа Верховной Рады разладится», - отметил он.

С.ТИГИПКО считает, что «единственный выход - внеочередные парламентские выборы», «и не потому, что это выгодно мне или другим силам, не имеющим своего представительства в нынешней Верховной Раде, а потому, что стране необходима стабильность». В то же время он сказал: «Но боюсь, что сейчас парламентарии будут цепляться за свои должности, и мы вновь окажемся с парламентом, который де-юре будет существовать, а де-факто работать не сможет».