Тигипко: Дефицит бюджета составляет 35-40 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета составляет минимум 35-40 млрд грн.

Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил в интервью «Контрактам».

При этом он подчеркнул, что «для его покрытия нам нужны внешние займы». По словам С.ТИГИПКО, «реальные заимствования по адекватной процентной ставке может предоставить только Международный валютный фонд».

«Если мы продолжим сотрудничество с Фондом, то должны сразу оговорить, что кредит в размере 6 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита бюджета», - сказал он.

С.ТИГИПКО считает, что после этого следует быстро реформировать налоговое законодательство. «Цель - ввести жесткое администрирование сбора налогов, предотвратить все возможные схемы уклонения, а также злоупотребления со стороны чиновников. Когда у нас будет справедливое налоговое законодательство, бизнес сможет работать честно, а казна получит необходимые поступлення», - подчеркнул вице-премьер. При этом он добавил, что «нужно серьезно подумать и о налоговой амнистии».

С.ТИГИПКО сказал, что «мы наплодили множество социальных стандартов, но экономику нельзя обмануть». По его словам, Украина может себе «позволить только те социальные выплаты, которые заложены в бюджете».

«Отказываться от каких­то льгот придется, но нужно это делать открыто, объясняя населению, что сейчас экономика не может выдержать такие расходы. К тому же если сегодня предпринять не очень популярные действия, но провести решения быстро, то люди не пострадают, а в будущем даже получат дивиденды”, - сказал вице-премьер-министр Украины.